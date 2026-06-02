В Сенегале сформировано новое правительство В новый Кабмин вошли 26 министров и 4 государственных секретаря

Премьер-министр Сенегала Ахмаду Аль Амину Ло сформировал новое правительство, в которое вошли 26 министров и 4 государственных секретаря.

Как заявили в администрации президента Сенегала, в новом кабинете некоторые члены предыдущего правительства сохранили свои посты. В состав нового правительства вошли несколько лиц, работавших при бывшем президенте Маки Салле, а также большое число технократов.

В новом Кабмине бывший министр наземного и воздушного транспорта Янкхоба Диеме назначен министром вооруженных сил. Бывший министр финансов и бюджета Шейх Диба займет пост министра экономики, финансов и планирования.

Мухамаду Махтар Сиссе, занимавший при Маки Салле пост министра энергетики и нефти, вошел в кабинет в качестве министра внутренних дел и общественной безопасности. Шейх Ньянг сохранил за собой пост министра иностранных дел.

Министром юстиции назначен адвокат Мусса Сарр, а Мари-Анжелик Маме Сельбе Диуф стала министром по делам семьи, социальной деятельности и солидарности.

Абдурахман Диуф, занимавший пост министра окружающей среды, назначен министром энергетики и нефти. В число сохранивших свои должности вошли министр промышленности и торговли Серинь Гей Диоп, министр гидротехники и канализации Шейх Тидиан Дье и министр национального образования Мустафа Мамба Гирасси.

На должность министра коммуникаций и связей с институтами, а также официального представителя правительства назначен Бакари Сарр.

Премьер-министр Усман Сонко, назначенный на этот пост в апреле 2024 года, был отправлен в отставку 22 мая. На его место 25 мая назначен технократ Ахмаду Аль Амину Ло.

После отставки Сонко председатель Национального собрания Эль Малик Ндиайе также покинул свой пост. В ходе голосования, состоявшегося 26 мая, Сонко был избран председателем парламента.

Конец альянса Файе — Сонко

Между президентом Бассиру Диомайе Файе, представляющим Патриотическое движение Сенегала за труд, этику и братство (PASTEF), которое возглавляет Сонко, и самим Сонко уже некоторое время сохранялась напряженность.

Когда Сонко был оппозиционным лидером, он был осужден за клевету в адрес Маме Мбайе Ньянга, занимавшего на тот момент должность министра туризма, и лишен права баллотироваться на выборах, выдвинув вместо себя своего ближайшего друга Файе.

Сторонники Сонко сплотились вокруг малоизвестного широкой публике Файе, который ранее оставался в тени, и привели его к президентскому креслу на выборах, состоявшихся в марте 2024 года.

Файе назначил Сонко премьер-министром, однако разногласия между двумя близкими друзьями, обострившиеся в прошлом году, продолжали углубляться.​​​​​​​

