С октября 2023 года в ходе жестоких атак и бомбардировок израильская армия убила более 73 000 человек и ранила свыше 174 000

В секторе Газа в результате обстрела со стороны Израиля погибли 3 палестинца, 11 получили ранения С октября 2023 года в ходе жестоких атак и бомбардировок израильская армия убила более 73 000 человек и ранила свыше 174 000

По данным медицинских работников, в понедельник, 27 июля в результате израильских ударов в секторе Газа погибли ещё трое палестинцев, а 11 человек получили ранения. Это стало очередным нарушением действующего соглашения о прекращении огня.

Как сообщил агентству «Анадолу» источник в медицинских кругах, израильский беспилотник поразил мотоцикл в северном городе Джабалия, в результате чего погиб один палестинец, а трое других получили ранения.

Еще один палестинец погиб в результате удара беспилотника, нацеленного на скопление мирных жителей в центральном городе Дейр-эль-Балах, сообщил источник.

Удар беспилотника также привел к гибели одного палестинца и ранению другого возле моста Аль-Карара, к северу от Хан-Юнуса на юге Газы.

Три человека получили ранения, когда израильские военные открыли огонь по палаткам, в которых укрывались перемещенные лица в Аль-Маваси, к юго-западу от Хан-Юнуса.

По данным того же источника, ещё один палестинец получил ранение в результате обстрела израильскими войсками в Аль-Маваси.

В городе Газа израильские катера открыли огонь и ранили трёх рыбаков у побережья города.

Несмотря на перемирие, вступившее в силу 10 октября 2025 года, израильская армия продолжает ежедневные атаки в Газе, в результате которых, по данным министерства здравоохранения Газы, погибли по меньшей мере 1 203 палестинца и ранены 3 900 человек.

С октября 2023 года в ходе жестоких атак и бомбардировок израильская армия убила более 73 000 человек и ранила свыше 174 000. Наступление превратило анклав в руины; по оценкам ООН, стоимость восстановления Газы составит около 70 млрд долларов.