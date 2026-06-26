В связи с рекордной жарой в Великобритании «красный уровень тревоги» объявляется третий день подряд

В связи с сильной жарой в трёх больницах Англии объявлено «критическое положение» В связи с рекордной жарой в Великобритании «красный уровень тревоги» объявляется третий день подряд

В связи с продолжающейся в Англии волной экстремальной жары в по крайней мере трёх больницах — в Портсмуте, Норидже и Саутгемптоне — объявлено «критическое положение».

Больница имени королевы Александры в Портсмуте, Университетская больница Норфолка и Нориджа, а также Университетская больница Саутгемптона объявили «критическую ситуацию» из-за сильной нагрузки на систему здравоохранения, вызванной сильной жарой.

Служба скорой помощи Южного Центра и служба скорой помощи острова Уайт также сообщили, что сталкиваются с увеличением числа вызовов из-за сильной жары.

Больница Саутгемптон-Дженерал и больница имени королевы Александры были вынуждены отменить некоторые плановые приёмы.

Клиника имени королевы Александры пояснила, что «критическая ситуация» была объявлена после сбоя в работе систем охлаждения; несмотря на то, что системы возобновили работу, из-за сильной жары охлаждение жизненно важных инженерных систем занимает больше времени, чем ожидалось.

В Великобритании в сфере здравоохранения и социального обслуживания может быть объявлена «критическая ситуация», если возникает необходимость в принятии специальных мер для восстановления нормального функционирования системы и обеспечения безопасности пациентов.

Объявлен «красный уровень тревоги»

В связи с рекордной жарой в Великобритании «красный уровень тревоги» объявляется третий день подряд.

Высокие температуры в стране наблюдаются с 21 июня, а вчера была зафиксирована «самая высокая температура для июня» — около 36 градусов.

Из-за сильной жары многие рейсы метро и поездов были отменены, произошли масштабные задержки, и населению было рекомендовано воздерживаться от поездок, если в этом нет крайней необходимости.