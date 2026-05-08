За последние четыре года израильское правительство создало в регионе 102 новых поселения

В СБ ООН обсудили насилие со стороны израильских оккупантов и ухудшение ситуации на Западном берегу За последние четыре года израильское правительство создало в регионе 102 новых поселения

В Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) обсуждались ухудшение ситуации на оккупированном Западном берегу и события, связанные с землями, захваченными израильскими оккупантами.

В СБ ООН по предложению постоянных представительств Дании, Франции, Греции, Латвии и Великобритании было проведено заседание по «формуле Аррии» на тему «Западный берег и Восточный Иерусалим».

Встреча, организованная вне официального формата в связи с отсутствием консенсуса между странами, была проведена с целью привлечь внимание к трудностям, с которыми сталкиваются палестинцы, проживающие на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

На заседании с помощью видеоматериалов и графиков были продемонстрированы незаконные действия израильских оккупантов в регионе и насилие, применяемое ими в отношении палестинского народа.

Директор проекта «Израиль/Палестина» Международной кризисной группы Макс Роденбек в своем выступлении подчеркнул, что ситуация на оккупированном Израилем Западном берегу «ужасающая».

Отметив, что расширение израильских поселений, захват земель и экономические ограничения усилились при нынешнем правительстве Израиля, Роденбек добавил, что это создает все большее давление на палестинцев, проживающих на всей территории Западного берега, включая Восточный Иерусалим.

Он напомнил, что за последние четыре года израильское правительство создало в регионе 102 новых поселения. Роденбек обратил внимание на то, что эта цифра «практически равна общему количеству поселений, построенных за последние 50 лет», и обвинил израильское правительство в проведении политики, которая серьезно ослабляет палестинскую экономику.

Согласно официальным данным Палестины, с октября 2023 года в Западном берегу наблюдается серьезный рост числа нападений со стороны израильтян, захватывающих палестинские земли, и израильской армии. В ходе этих нападений погибло не менее 1155 палестинцев, 11 750 человек получили ранения, а около 22 тысяч были задержаны.

Заседания по формуле Аррии​​​​​​​

Заседания по формуле Аррии (Arria formula) представляют собой неформальный формат встреч, позволяющий членам Совета Безопасности Организации Объединенных Наций проводить встречи с экспертами, представителями гражданского общества или другими официальными лицами в неформальной, гибкой и прямой обстановке для обсуждения вопросов, касающихся международного мира и безопасности.

Впервые инициированные в 1992 году послом Венесуэлы Диего Арриа, эти встречи призваны дать членам Совета возможность обмениваться информацией напрямую с экспертами, представителями гражданского общества, правозащитниками, должностными лицами ООН и лицами из зон конфликтов вне рамок официальных заседаний.

Встречи по «формуле Аррии» используются в качестве важного инструмента для консультаций и сбора информации по вопросам, которые Совет Безопасности не может официально рассматривать или по которым он хочет провести предварительную работу.