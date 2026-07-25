Системы оповещения были приведены в действие в городе Янбу, а также в юго-западном регионе Джазан в связи с потенциальной угрозой

В саудовском городе Янбу на побережье Красного моря в третий раз объявили предупреждение об угрозе атаки Системы оповещения были приведены в действие в городе Янбу, а также в юго-западном регионе Джазан в связи с потенциальной угрозой

На фоне роста напряженности в отношениях с поддерживаемыми Ираном йеменским движением «Ансаруллах» (хуситов) в саудовском городе Янбу на побережье Красного моря в третий раз объявили предупреждение о возможной атаке.

Как сообщили в Главном управлении гражданской обороны Саудовской Аравии, системы оповещения были приведены в действие в городе Янбу, а также в юго-западном регионе Джазан в связи с потенциальной угрозой.

Согласно сообщению, Национальная платформа раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях уже в третий раз активировала систему оповещения в Янбу. Жителям региона рекомендовали следовать указаниям официальных властей.

Позднее Главное управление гражданской обороны сообщило, что угроза для регионов Янбу и Джазан миновала.

- Что произошло?



20 июля поддерживаемые Ираном хуситы объявили о введении против Саудовской Аравии так называемого «запрета на морское судоходство», заявив, что Эр-Рияд якобы ввел блокаду против находящихся под его контролем районов Йемена.

Вечером 22 июля хуситы заявили, что нанесли удары по двум саудовским нефтяным танкерам в Красном море с применением баллистических ракет и беспилотников.

В свою очередь возглавляемая Саудовской Аравией Арабская коалиция сообщила о нанесении ударов по ряду объектов хуситов в йеменской провинции Ходейда, указав, что порт Ходейда не был мишенью атаки.

Хуситы возложили ответственность за удары по Ходейде на Саудовскую Аравию и пригрозили, что эти действия не останутся без ответа.