В саудовском городе Янбу на побережье Красного моря в третий раз объявили предупреждение об угрозе атаки

Mahmut Geldi, Olga Keskin
25 Июля 2026•Обновить: 25 Июля 2026
На фоне роста напряженности в отношениях с поддерживаемыми Ираном йеменским движением «Ансаруллах» (хуситов) в саудовском городе Янбу на побережье Красного моря в третий раз объявили предупреждение о возможной атаке.
Как сообщили в Главном управлении гражданской обороны Саудовской Аравии, системы оповещения были приведены в действие в городе Янбу, а также в юго-западном регионе Джазан в связи с потенциальной угрозой.
Согласно сообщению, Национальная платформа раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях уже в третий раз активировала систему оповещения в Янбу. Жителям региона рекомендовали следовать указаниям официальных властей.
Позднее Главное управление гражданской обороны сообщило, что угроза для регионов Янбу и Джазан миновала.
- Что произошло?
20 июля поддерживаемые Ираном хуситы объявили о введении против Саудовской Аравии так называемого «запрета на морское судоходство», заявив, что Эр-Рияд якобы ввел блокаду против находящихся под его контролем районов Йемена.
Вечером 22 июля хуситы заявили, что нанесли удары по двум саудовским нефтяным танкерам в Красном море с применением баллистических ракет и беспилотников.
В свою очередь возглавляемая Саудовской Аравией Арабская коалиция сообщила о нанесении ударов по ряду объектов хуситов в йеменской провинции Ходейда, указав, что порт Ходейда не был мишенью атаки.
Хуситы возложили ответственность за удары по Ходейде на Саудовскую Аравию и пригрозили, что эти действия не останутся без ответа.