В Саудовской Аравии перехватили беспилотники, выпущенные проиранскими силами из Ирака МИД Саудовской Аравии осудило продолжающиеся атаки беспилотников, осуществляемые поддерживаемыми Ираном вооружёнными группировками в Ираке, на нефтяные объекты королевства

Саудовская Аравия заявила во вторник, 28 июля, что её системы ПВО перехватили и уничтожили несколько беспилотников, нацеленных на нефтяные объекты в Восточной провинции, обвинив поддерживаемые Ираном вооружённые формирования в Ираке в организации этих атак.

В заявлении, опубликованном в американской социальной сети X, официальный представитель Министерства обороны бригадный генерал Турки аль-Малики сообщил, что попытки атак имели место в течение последних нескольких часов и были сорваны саудовскими системами ПВО.

Он отметил, что «террористические попытки» были предприняты с территории Ирака вооружёнными группировками, поддерживаемыми Ираном.

«Саудовская Аравия имеет законное право защищать себя и свою жизненно важную инфраструктуру», – сказал Аль-Малики, добавив, что королевство оставляет за собой право ответить «в подходящее время и в подходящем месте».

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии осудило продолжающиеся атаки беспилотников, осуществляемые поддерживаемыми Ираном вооружёнными группировками в Ираке, на нефтяные объекты королевства.

В своём заявлении министерство вновь подтвердило решимость Саудовской Аравии защищать свою безопасность и суверенитет, подчеркнув, что королевство «оставляет за собой законное право в соответствии с международным правом принять все необходимые меры для отражения атак и сдерживания виновных».

МИД также призвало иракское правительство принять все необходимые меры, чтобы не допустить использования иракской территории в качестве плацдарма для нападений на Саудовскую Аравию.

Иракские власти пока не прокомментировали заявление Саудовской Аравии.