Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Иордания, Египет, Пакистан, Турция, Джибути, Сомали, Бангладеш, Йемен и Коморские Острова заявили о своей поддержке альянса

В Саудовской Аравии обсуждают создание альянса по обеспечению судоходства через пролив Баб-эль-Мандеб Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Иордания, Египет, Пакистан, Турция, Джибути, Сомали, Бангладеш, Йемен и Коморские Острова заявили о своей поддержке альянса

Саудовская Аравия сообщила в четверг, 30 июля, что то в Эр-Рияде прошла международная встреча, посвященная завершению формирования многонационального альянса по морской обороне, призванного обеспечить свободу судоходства в Красном море и проливе Баб-эль-Мандеб.

В заявлении Министерства обороны Саудовской Аравии отмечается, что в встрече приняли участие начальники генеральных штабов и представители 43 стран, а также делегация от Европейского союза, чтобы обсудить пути укрепления безопасности международных морских маршрутов и противодействия угрозам глобальному судоходству и торговле.

На встрече были рассмотрены растущие угрозы морской безопасности, в том числе безопасности торговых судов, нефтяных танкеров и морской инфраструктуры. Кроме того, были изучены пути укрепления многостороннего сотрудничества в области обороны для защиты цепочек поставок и мировой экономики.

Согласно этой информации, участники также обсудили проект устава альянса, его организационную структуру, механизмы командования и управления, а также будущие оперативные механизмы.

«Цель этого шага — создать эффективную институциональную основу для сотрудничества в противодействии общим морским угрозам в таких районах, как пролив Баб-эль-Мандеб, Красное море и Аденский залив», — добавили в министерстве.

В министерстве сообщили, что участники достигли договоренностей о завершении процедур создания альянса, включая доработку окончательного проекта его устава и формирование необходимых организационных структур и технических механизмов, что открывает путь к запуску альянса и началу его деятельности.

Альянс представляет собой международную оборонную инициативу, открытую для всех стран, желающих присоединиться к нему, и направлен на защиту свободы судоходства и мировой торговли, а также на укрепление региональной и международной безопасности и стабильности в условиях угроз, направленных против международных морских путей.

Согласно сообщению, по итогам встречи 14 стран выступили с совместным заявлением, «Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Иордания, Египет, Пакистан, Турция, Джибути, Сомали, Бангладеш, Йемен и Коморские Острова заявили о своей поддержке альянса».

«Дверь остается открытой для присоединения других стран после завершения ими внутренних процедур», — говорится в сообщении МИД.

Этот шаг предпринят на фоне обострения угроз для торгового судоходства в Красном море после того, как 20 июля поддерживаемая Ираном йеменская группировка хуситов объявила о введении так называемой морской блокады Саудовской Аравии и впоследствии взяла на себя ответственность за нападения на суда, связанные с Саудовской Аравией. Эр-Рияд пообещал защищать морское судоходство и реагировать на угрозы международному судоходству.