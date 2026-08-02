По данным Минобороны РФ, средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 635 БПЛА над регионами

В Саратовской области РФ сообщили о двух погибших в результате атаки БПЛА По данным Минобороны РФ, средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 635 БПЛА над регионами

В результате атаки БПЛА в городе Энгельс Саратовской области РФ погибли два человека.

Об этом в Telegram-канале в воскресенье, 2 августа сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«В результате атаки БПЛА в Энгельсе повреждение получил многоквартирный дом. Погибли два человека. Семье будет оказана вся необходимая помощь», - следует из публикации.

Глава региона отметил, что для граждан будут обеспечены места временного размещения, пока специалисты обследуют конструкции здания.

Параллельно начнет работать комиссия по оценке ущерба, и будет организована охрана территории, добавил Бусаргин.

ПВО перехватили за ночь 635 БПЛА

Как сообщили в Минобороны РФ, дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 635 беспилотников самолетного типа.

Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, аннексированного Крыма, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

Удар по портам Украины

В другой публикации в Telegram-канале ведомства говорится, что сегодня ночью ВС РФ продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, «задействованным в интересах ВС Украины».



Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в порту «Одесса» – резервуары с горючим, «предназначенным для обеспечения ВС Украины», утверждают в МО РФ.



Так, в порту «Николаев» поражен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.Кроме того, в акватории Черного моря в восьми километрах восточнее н.п. Затока поражено судно типа «сухогруз», перевозившее военное имущество.

Склад Wildberries загорелся в Самарской области после атаки

Склад Wildberries загорелся в Самарской области в результате атаки ВСУ, пострадавших предварительно нет, сообщили в пресс-службе Wildberries-Russ.

«Из-за атаки на логистическом объекте компании в Самарской области возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», - говорится в заявлении.

Почти полторы сотни БПЛА уничтожено в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что прошедшей ночью уничтожено почти полторы сотни БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и еще 7 районах области.

«Минувшей ночью силы ПВО отразили массированную атаку на Ростовскую область. Уничтожено почти полторы сотни БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и еще 7 районах области: Чертковском, Тарасовском, Миллеровском, Морозовском, Каменском, Шолоховском и Азовском», - написал губернатор в социальной сети.

Губернатор добавил, что в Миллеровском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание кабеля на крыше элеватора, пострадавших нет, пожар полностью ликвидирован.

Шесть БПЛА уничтожено на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву», - написал Собянин в Telegram-канале. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Накануне московский мэр проинформировал, что в июле в сторону Московского региона летело 6 тыс. 225 БПЛА, 780 было сбито на подлете к столице.

В ночь на субботу сообщалось о ликвидации четырех беспилотников, направлявшихся к Москве

Атаки дронов на российские регионы

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо». В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.



В июне 2026 года Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ. «Мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров. Они будут летать на расстояние более 3000 км — это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем», - заявил глава государства.