Ни один фотограф не запечатлел геноцид так непосредственно - подчеркнул куратор выставки Дамир Сагол отметил

В Сараево открылась выставка фотокорреспондента «Анадолу» под названием «Газа: хроника геноцида» Ни один фотограф не запечатлел геноцид так непосредственно - подчеркнул куратор выставки Дамир Сагол отметил

В столице Боснии и Герцеговины Сараево состоялось открытие фотовыставки фотокорреспондента агентства «Анадолу» Али Джадаллы под названием «Газа: хроника геноцида».



Выставка, организованная в рамках фестиваля WARM в представительстве Международного комитета Красного Креста (МККК) в Сараево, представляет фотографии Джадаллы, отражающие ситуацию в регионе, сделанные фотокорреспондентом «Анадолу» в Газе.



Куратор выставки Дамир Сагол отметил, что Джадалла является «человеком, который лучше всех и наиболее полно зафиксировал события в Газе»: «Ни один фотограф не запечатлел геноцид так непосредственно».



Сагол подчеркнул, что выставка открылась в Боснии и Герцеговине в годовщину геноцида в Сребренице 1995 года.



Супруга Джадаллы, Доаа А.И. Эласави Савсан отметила, что эти фотографии рассказывают о повседневной жизни в Газе,. Она добавила, что её муж передал происходящее в регионе во всей его реальности.



Выставку в Сараево можно будет посетить до 21 августа.