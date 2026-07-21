В Сан-Томе и Принсипи переизбран действующий президент Карлуш Вила-Нова набрал 55,94% голосов

Действующий лидер Сан-Томе и Принсипи Карлуш Вила-Нова одержал победу на выборах главы государства в первом туре.

Политик набрал 55,94% голосов, следует из предварительных результатов, опубликованных Национальной избирательной комиссией страны (CEN).

По данным избиркома, пближайший соперник Вила-Новы Нито д’Абреу набрал более 23 тыс голосов (41,42%).

Всего было зарегистрировано почти 56,5 тыс действительных бюллетеней (96,12%),

В Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи президент избирается на пять лет.