В Сан-Томе и Принсипи переизбран действующий президент

Ahmet Emin Dönmez, Abdulrahman Yusupov
20 Июля 2026•Обновить: 21 Июля 2026
Действующий лидер Сан-Томе и Принсипи Карлуш Вила-Нова одержал победу на выборах главы государства в первом туре.
Политик набрал 55,94% голосов, следует из предварительных результатов, опубликованных Национальной избирательной комиссией страны (CEN).
По данным избиркома, пближайший соперник Вила-Новы Нито д’Абреу набрал более 23 тыс голосов (41,42%).
Всего было зарегистрировано почти 56,5 тыс действительных бюллетеней (96,12%),
В Демократической Республике Сан-Томе и Принсипи президент избирается на пять лет.