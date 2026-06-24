В этом году в ПМЮФ принимают участие более 5 тысяч человек из свыше 80 стран

В Санкт-Петербурге стартовал XIV Петербургский международный юридический форум В этом году в ПМЮФ принимают участие более 5 тысяч человек из свыше 80 стран

XIV Петербургский международный юридический форум начал работу на площадке «Экспофорума». Об этом сообщили российские СМИ в среду, 24 июня.

В течение трех дней участники форума обсудят актуальные вопросы развития юридической сферы, новые подходы к международному партнерству и правовые механизмы формирования устойчивого будущего в условиях мировой турбулентности.

В этом году в ПМЮФ принимают участие более 5 тысяч человек из свыше 80 стран.

Особое внимание в первый день форума уделено вопросам истории, международного права, цифровизации юридической помощи и защите исторической памяти.

Одной из сессий первого дня стала дискуссия «1905: революция и реформы. Уроки истории». Ее участники рассмотрят причины, роль и последствия событий 1905 года, а также их значение для развития правовой и общественно-политической системы.

Современные технологии в правовой сфере обсудят на сессии «CTRL + ALT + ПРАВО: современные технологии при оказании бесплатной юридической помощи». Эксперты рассмотрели внедрение цифровых решений в государственную систему бесплатной юридической помощи, в том числе в формате pro bono.

Еще одной темой форума стало сохранение исторической памяти. На сессии «Историческая амнезия Европы» участники обсудят законодательные инициативы и институциональные меры, которые могут укрепить правовую защиту от возрождения экстремистских идеологий.

Ключевым событием первого дня стало пленарное заседание «Международное право — привилегия первых или право равных?». В нем традиционно приняли участие заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Впервые на площадке форума начал работу стенд Уполномоченного по правам человека в РФ. На нем будут представлены методы работы уполномоченных из 89 субъектов страны.

Также в первый день форума состоялся ряд презентаций. Помощник президента РФ Владимир Мединский и министр просвещения РФ Сергей Кравцов представили новые учебные пособия, которые станут основой образовательной программы по предмету «Обществознание» для учащихся 9–11 классов.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня 2026 года. Организаторами мероприятия выступают Министерство юстиции РФ и Фонд Росконгресс.