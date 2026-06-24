В Санкт-Петербурге состоялась встреча министра юстиции Турции с генеральным прокурором России

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек заявил: «Мы вновь направили российским властям наши запросы об экстрадиции в страну лиц, в отношении которых у нас имеются запросы об экстрадиции, в первую очередь Бератджана Гёкдемира, известного под прозвищем «Джан Далтон», который, по нашим оценкам, является лидером организованной преступной группировки».

В своём сообщении в социальной сети NSosyal Гюрлек сообщил, что в Санкт-Петербурге, где он находился для участия в «Международном правовом форуме», состоялись важные встречи, которые укрепят судебное сотрудничество между Турцией и Россией и придадут импульс борьбе с трансграничной преступностью.

Согласно этой информации, по итогам межделегационных переговоров с генеральным прокурором Российской Федерации Александром Владимировичем Гуцаном подписан протокол о сотрудничестве, который выведет правовую помощь между двумя странами на новый уровень, Гюрлек отметил следующее:

«В ходе нашей встречи, подчеркнув решительную борьбу, которую мы ведем с организованными преступными группировками на национальном и международном уровнях, мы четко выразили наши ожидания и придаем большое значение вопросу экстрадиции преступников, укрывающихся от правосудия. В этой связи мы вновь довели до сведения российских властей наши требования о выдаче в нашу страну лиц, в отношении которых у нас имеются запросы о выдаче, в первую очередь Бератджана Гёкдемира, известного под прозвищем «Джан Далтон», который, по нашим оценкам, является лидером организованной преступной группировки. Министерство юстиции будет и впредь преследовать преступников, куда бы они ни скрылись, и продолжит решительно прилагать усилия над обеспечением правосудия в отношении тех, кто угрожает безопасности и спокойствию турецкого народа», - подчеркнул министр.