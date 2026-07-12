В Самарской области сообщили об одном погибшем и троих раненых в результате атаки БПЛА По данным Минобороны РФ, средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 349 дронов

В результате атаки БПЛА на Самарскую область РФ погиб один человек, трое ранены, включая ребенка, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«С прискорбием сообщаю, погиб мужчина. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Трое человек пострадало, в том числе ребенок. На данный момент они госпитализированы. Вся возможная помощь будет оказана», - следует из публикации в Telegram-канале главы региона.

По его словам, в результате атаки есть повреждения в частных и многоквартирных домах, а также на одном из промышленных предприятий. На местах работают оперативные службы.

Он напомнил, что действует запрет на съемку, публикацию фото и видео БПЛА, последствий их применения, а приближаться к обломкам дрона опасно.

Больше двух десятков БПЛА уничтожены над Ростовской областью

Силами ПВО отражена атака более чем двадцати БПЛА на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. «Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено более двух десятков БПЛА. Не обошлось без последствий», - написал глава региона в Telegram-канале.



По его словам, атаке подверглись города Таганрог и Каменск-Шахтинский, четыре района - Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский, и Таганрогский залив. «Обломки БПЛА обнаружены на трассе М4 «Дон» на 885 км по направлению на юг. Пострадавших нет. Движение на данном участке перекрыто. Место происшествия взято под охрану, поток автомобилей направлен через поселок Тарасовский. На месте работают саперы»,- отметил Слюсарь.



Кроме того, в результате атаки БПЛА поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал, рассказал глава региона. «Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет»,- добавил он.

Многоквартиный дом поврежден в Тульской области

При отражении атаки БПЛА на город Щекино в Тульской области поврежден многоквартирный дом, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. «В ходе отражения атаки БПЛА пострадал многоквартирный дом в городе Щекино», - написал губернатор в социальной сети. Возгораний, по его словам, не зафиксировано, пострадавших нет.

Повреждены кровля и потолочное перекрытие в квартире. Жильцы эвакуированы, уточнил глава региона. Администрацией муниципалитета развернут пункт временного размещения. На месте происшествия работают оперативные службы.

Над столицей сбито более 20 БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате более 20 БПЛА в небе над столицей.

По данным в Telegram-канале мэра, опубликованных утром в воскресенье, 12 июля, средствами ПВО сбиты 5, а затем еще 9 и 7 БПЛА.

Средства ПВО нейтрализовали ночью 349 дронов

Дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 349 беспилотников самолетного типа, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, аннексированным Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

Нанесены групповые удары по украинским портам

В другой публикации оборонного ведомства говорится, что российские военные минувшей ночью нанесли групповые удары по объектам портовой инфраструктуры Украины.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами»,- следует из публикации в Telegram-канале.



В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, отметили в МО РФ.

Кроме того, поражены также морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины, утверждают в оборонном ведомстве РФ.

Атаки дронов на российские регионы

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо». В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.

В июне 2026 года Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ. «Мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров. Они будут летать на расстояние более 3000 км — это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем», - заявил глава государства.