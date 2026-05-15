В Самарканде прошло заседание Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ Участники обсудили ситуацию на внешних границах Содружества и вопросы укрепления пограничной безопасности

В Самарканде состоялось 92-е заседание Совета командующих Пограничными войсками государств - участников СНГ. Об этом сообщила пресс-служба МИД в Telegram-канале в пятницу, 15 мая.

В заседании приняли участие делегации пограничных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Мероприятие открыл председатель Совета командующих Пограничными войсками, генерал армии Владимир Кулишов.

В ходе заседания была отмечена ведущая роль Совета в укреплении пограничной безопасности и противодействии трансграничной преступности на пространстве Содружества. Особое внимание участники уделили текущей ситуации на внешних границах государств СНГ.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о создании базовой организации СНГ по исследованию проблем пограничного контроля, подготовке кадров и повышению квалификации профильных специалистов.

По итогам заседания участники утвердили план работы Совета на 2027 год.

Совет командующих Пограничными войсками является центральным органом СНГ по вопросам координации взаимодействия в сфере обеспечения согласованной пограничной политики.

10 октября 2025 года в Душанбе главы государств СНГ приняли Программу сотрудничества государств — участников Содружества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026–2030 годы.