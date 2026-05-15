В Рязанской области РФ сообщили о гибели четырех человек при атаке БПЛА Минувшей ночью территорию Рязанской области атаковали 99 дронов, сообщил глава региона

В результате атаки БПЛА на Рязанскую область в ночь на пятницу погибли четыре человека.

Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в Telegram-канале в пятницу, 15 мая.

«Количество погибших после атаки беспилотников на Рязань увеличилось до четырех человек, погиб ребенок», - сообщил Малков в своем канале в социальной сети.

Семь человек госпитализированы, остальным пострадавшим помощь оказывается амбулаторно, отметил глава региона.

По его словам, в двух пострадавших домах в Рязани и на территории промышленного предприятия продолжается ликвидация последствий атаки, в ближайшее время начнутся работы по их восстановлению. В нескольких многоквартирных домах также выбиты окна. Оценивается материальный ущерб.

По его данным, минувшей ночью территорию Рязанской области атаковали 99 дронов.

Утром Малков сообщал о 3 погибших и 12 раненых в результате ночной атаки дронов на регион.

В результате атаки повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий, отметил глава региона.

В городе развернуты пункты временного размещения, ведется разбор поврежденных конструкций. В целях безопасности в пятницу отменены занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани.

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 355 беспилотников за ночь

Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на пятницу 355 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. «В течение прошедшей ночи, с 23.00 мск 14 мая до 7.00 мск 15 мая, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 355 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - следует из публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

В Минобороны уточнили, что дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, аннексированного Крыма, Республики Калмыкия, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей.

Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу

Ракетному обстрелу подверглась Белгородская область, поврежден объект инфраструктуры, сообщили в оперативном штабе по региону.

В пятницу рано утром Белгород подвергся ракетному обстрелу, в результате чего повреждены объект инфраструктуры, 2 квартиры в 2 МКД, 6 автомобилей, автобусная остановка и автобус, следует из публикации в Telegram-канале о последствиях атак за прошедшие сутки.

Сообщается, что в Белгородском округе в селе Ясные Зори от удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мужчина, его госпитализировали.

«В селе Шидловка Волоконовского округа при атаке дрона поврежден КамАЗ. В Грайворонском округе в селе Головчино в результате детонации FPV-дрона на территории частного дома один мужчина погиб, еще один получил ранения», - отметили в оперштабе.

В Шебекинском округе в селе Бершаково при детонации дрона ранены двое мужчин, следует из текста. «В результате атак FPV-дронов в Шебекино повреждены остекление четырех квартир в 2 МКД, 5 легковых и один грузовой автомобили, в селе Ржевка — частный дом. Сегодня ночью от ударов беспилотников в селе Чураево повреждены автомобиль и частный дом, в поселке Маслова Пристань — грузовой и легковой автомобили. В селе Нижнее Березово-Второе — ГАЗель, частный дом, надворная постройка и легковой автомобиль. Рано утром дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта в городе Шебекино — посечены фасад здания и машина»,- говорится в публикации.

Силы ПВО отразили атаку более 40 беспилотников на Ростовскую область

Свыше 40 дронов нейтрализованы над Ростовской областью за ночь, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. «Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 40 БПЛА. Атаке подверглись: город Таганрог и 11 районов области», - написал он в социальной сети.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ликвидации 18 беспилотников в течение ночи над территорией региона.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО над тремя городами и пятью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 18 беспилотных летательных аппаратов», - написал он в социальной сети в пятницу.

Предварительно, пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.