В ряде регионов РФ ввели ограничения на топливо Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что правительство совместно с нефтяными компаниями подготовило дополнительные меры по обеспечению внутреннего рынка топливом

В Республике Алтай с 1 июля по 1 сентября текущего года вводятся ограничения на розничную продажу топлива, чтобы избежать «искусственного ажиотажа». Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак в ходе заседания правительства.

«У нас резервных запасов пока достаточно, вместе с тем, чтобы избежать искусственного ажиотажа, с 1 июля по 1 сентября текущего года в республике вводятся ограничения на розничную продажу топлива. При этом в Горно-Алтайске, в Майминском и Чемальском районах в одни руки в сутки будет отпускаться не более 30 л бензина и 50 л дизеля, в остальных муниципальных образованиях - не более 50 л бензина и 100 л дизеля. При этом отпуск в канистры сохраняется - до 10 л на одну канистру», - сказал Турчак, слова которого цитируют российские СМИ.

Он отметил, что данные меры не будут распространяться на службы экстренного реагирования, включая скорую помощь, пожарных, полицию, а также на предприятия жизнеобеспечения, социальные учреждения и сельскохозяйственные организации.

«Прошу наших жителей отнестись к этим временным ограничениям с пониманием, не создавать искусственного ажиотажа, не стремиться закупить топливо впрок», - добавил глава региона.

В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за топлива

В Пензенской области ввели режим повышенной готовности для стабилизации ситуации на внутреннем рынке топливно-энергетических ресурсов. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

По его словам, режим будет действовать до особого распоряжения.

«Главная цель — обеспечение бесперебойной работы служб экстренного реагирования и социально значимых объектов, включая топливно-энергетический комплекс», — написал Мельниченко.

Губернатор напомнил, что неделю назад оперативный штаб региона ввел временные ограничения на продажу автомобильного топлива. Сейчас заправка на АЗС осуществляется только непосредственно в топливные баки автомобилей. Также для физических лиц продажа бензина ограничена до 100 л на одну машину, дизельного топлива — до 200 л.

В Чувашии ввели ограничения на продажу топлива

Временные ограничения на продажу топлива введены в Республике Чувашия, чтобы обеспечить равномерное распределение имеющихся ресурсов. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев в "Максе".

"Провел заседание оперативного штаба, на котором с участниками рынка обсудили ситуацию с обеспечением топливом. На данный момент ситуация остается напряженной, но контролируемой. Фиксируем повышенный спрос со стороны населения. Во многом он связан с желанием сделать запас топлива, что приводит к дополнительной нагрузке на автозаправочные станции, очередям и ажиотажу. Именно поэтому принято временное ограничение на отпуск топлива в канистры. Это позволит обеспечить более оперативное обслуживание автомобилистов и равномерное распределение имеющихся ресурсов", - сообщил Николаев.

По словам главы региона, аграрные предприятия, организации жизнеобеспечения, медицинские учреждения, экстренные и аварийные службы обеспечены необходимыми объемами топлива. Он также отметил, что отдельное внимание будет уделено пресечению любых попыток искусственного нагнетания обстановки. Для оперативного пресечения нарушений, реагирования на возможные провокации и распространение недостоверной информации будет усилено взаимодействие с правоохранительными органами.

"Поставил задачу всем участникам процесса обеспечить более оперативный и регулярный обмен информацией. В такой ситуации особенно важно, чтобы данные о наличии топлива, поставках и работе автозаправочных станций поступали своевременно и были максимально достоверными. В каждом случае завышения цен на топливо будем разбираться предметно вместе с Федеральной антимонопольной службой. Такие факты не должны оставаться без внимания и будут оперативно проверяться с принятием соответствующих мер", - добавил губернатор.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что правительство совместно с нефтяными компаниями подготовило дополнительные меры по обеспечению внутреннего рынка топливом. По его словам, Россия уже приступила к использованию резервов топлива, при этом запасы бензина остаются практически на уровне прошлого года. «В интересах отечественных потребителей временно введен запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива», - сказал глава государства.

На фоне атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в России многие из них были выведены на плановый ремонт, тогда как российское правительство периодически прибегает к ограничениям на экспорт топлива с целью обеспечения стабильности на внутреннем рынке. В последнее время ограничения на продажу топлива вводились в различных регионах страны, включая Москву.