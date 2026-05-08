В РФ с сожалением восприняли отказ сухогрузу Panormitis разгрузить зерно в израильской Хайфе Это идёт вразрез с декларируемой израильскими властями приверженностью поддержанию российско-израильского экономического взаимодействия,- Мария Захарова

В Москве с сожалением восприняла отказ сухогрузу Panormitis в разгрузке зерна в порту израильского города Хайфа. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ относительно ситуации с сухогрузом Panormitis.

«30 апреля сухогруз Panormitis получил отказ в разгрузке российского зерна в порту города Хайфы. Израильская компания-импортёр Tzentziper приняла такое решение в свете неких неназванных обстоятельств и предложила поставщику самостоятельно найти другого покупателя. После данного заявления судно покинуло территориальные воды Израиля», - сказала Захарова.

Дипломат отметила, что на этом фоне в Киеве «приветствовали решение израильского импортера, назвав его «четким сигналом» воздержаться от закупок «краденого украинского зерна»».

«Оставляя за скобками абсурдные и бездоказательные утверждения украинской стороны, хотели бы отметить, что в Москве с сожалением восприняли такой шаг, предпринятый явно под давлением Киева. Это идёт вразрез с декларируемой израильскими властями приверженностью поддержанию российско-израильского экономического взаимодействия и ставит под угрозу продовольственную безопасность самого Израиля», -указала официальный представитель МИД РФ.

Ранее, 30 апреля, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига называл «положительным шагом» решение не разгружать судно в Израиле.

По его словам, речь идет о судне, которое, по утверждению украинской стороны, «незаконно перевозит зерно с временно оккупированных территорий Украины». Министр отметил, что данный случай демонстрирует «эффективность юридических и дипломатических усилий» Киева.