В РФ стартовал Петербургский международный экономический форум

В «культурной столице» России стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026).

Основная тема мероприятия - «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В программу ПМЭФ-2026 также вошли тематические треки «Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством», «Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста», «Технологии, определяющие будущее», «Среда для жизни: новые технологии - новое качество», «Социальная сфера в эпоху новых технологий».

Ожидается, в этом году на ПМЭФ-2026 приедут делегации более чем из 130 стран и территорий, включая Китай, Бразилию, Узбекистан, Монголию, Лаос, Филиппины и КНДР. Особый статус страны-гостя получила Саудовская Аравия.

Участники ПМЭФ-2026 в ходе форума обсудят вопросы международной кооперации и развития БРИКС, технологического лидерства и цифрового суверенитета, внедрения искусственного интеллекта, развития финансовых рынков, креативной экономики, здравоохранения, кадрового потенциала и устойчивого развития.

Впервые почти за 10 лет форум посетит делегация США. Ее возглавит руководитель комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кук, который выступит на тематической сессии форума «Россия - США: диалог культур».

Церемония открытия форума состоится в четверг, 4 июня. На пленарном заседании форума в пятницу, 5 июня, выступит президент России Владимир Путин. Работа ПМЭФ-2026 завершится в субботу, 6 июня.

- Послание президента РФ участникам, организаторам и гостям XXIX Петербургского международного экономического форума

Путин направил приветственное послание участникам, организаторам и гостям XXIX Петербургского международного экономического форума.

«Тема нынешней встречи – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему» – отражает фундаментальные запросы современного этапа развития. Сегодня, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек, именно прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы», - сказал президент.

Он отметил, что РФ была и остаётся неотъемлемой частью глобальной экономической системы.

«Мы открыты для конструктивного взаимодействия со всеми партнёрами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные долгосрочные отношения. Вместе с коллегами продолжаем активную работу в многосторонних объединениях – ООН и её структурах, ЕАЭС, СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности, председательство в которой в 2026 году перешло к России», - указал президент РФ.

Путин выразил уверенность, что ориентированные на результат дискуссии в рамках форума «послужат выработке новых эффективных решений во всех сферах экономической и социальной жизни, в том числе в энергетике, цифровизации, продовольственной безопасности и развитии человеческого капитала, укреплении финансового и торгового суверенитета».