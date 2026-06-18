Все правильные слова уже были сказаны, но, как я давно убежден, одних слов недостаточно - Лавров

В РФ сообщили о продолжении массированных ударов по украинским целям Все правильные слова уже были сказаны, но, как я давно убежден, одних слов недостаточно - Лавров

Россия продолжит наносить массированные групповые удары по объектам в Украине, от которых зависит боеспособность украинских вооруженных сил. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя атаку украинских беспилотников на Москву, сообщили российские СМИ.

По словам главы МИД, соответствующая задача была поставлена президентом России Владимиром Путиным после очередных действий Киева.

Лавров отметил, что президент ранее заявил, что Россия будет на регулярной основе проводить массированные групповые удары по целям, напрямую связанным с боеспособностью Вооруженных сил Украины. «Эта задача поставлена верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы ее выполняют и будут выполнять», - сказал он.

Министр также подчеркнул, что ответ на атаку на Московский регион не должен ограничиваться заявлениями.

«Все правильные слова уже были сказаны, но, как я давно убежден, одних слов недостаточно», - отметил глава российской дипломатии.

Лавров добавил, что в подобных ситуациях необходимы реальные шаги.

Утром, 18 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированной атаке на регион.

«Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий», - сказал Собянин.

Он отметил, что в общей сложности на подлете к Москве было сбито более 190 беспилотников.