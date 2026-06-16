«Еще один важный шаг в развитии цифровой экономики Чувашии и всей страны - в нашей республике совершен первый в России платеж юридического лица в бюджет с использованием цифрового рубля», - глава республики

В РФ сообщили о проведении первого бюджетного платежа с использованием цифрового рубля «Еще один важный шаг в развитии цифровой экономики Чувашии и всей страны - в нашей республике совершен первый в России платеж юридического лица в бюджет с использованием цифрового рубля», - глава республики

Платеж в бюджет с использованием цифрового рубля совершило юридическое лицо в Чувашской Республике. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в «Максе».

«Еще один важный шаг в развитии цифровой экономики Чувашии и всей страны - в нашей республике совершен первый в России платеж юридического лица в бюджет с использованием цифрового рубля. Пионером стала компания «Смак-Агро», которая перечислила 125 тыс. рублей в рамках проекта по субсидированию производителей молока», - написал Николаев.

Он отметил, что этот «успешный опыт подтверждает, что Банк России доверяет Чувашии самые передовые технологии». «Мы стали лабораторией, где отрабатываются финансовые инструменты будущего. Для бизнеса и государства – это прозрачность и скорость, для экономики – новый уровень эффективности», - сказал глава республики.

«Очевидно, что технологии имеют смысл только тогда, когда они упрощают жизнь людям. Поэтому на этом мы не останавливаемся», - добавил он.

Банк России намерен создать новую платежную инфраструктуру с использованием цифрового рубля для государственных платежей, социальных выплат и коммерческих операций. При этом массовое внедрение новой системы расчетов планируется начать с 1 сентября 2026 года.