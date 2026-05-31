В РФ сообщили о повреждении инфраструктуры при массированной атаке БПЛА

Повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы в Саратовской области в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

"Угроза атаки БПЛА сохраняется. По предварительным данным, есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. На местах работают все профильные службы", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона также отметил, что, предварительно, пострадавших в результате атаки нет.

Массированная атака из более чем 50 БПЛА отражена ночью в Ростовской области в девяти районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 50 БПЛА. Атаке подверглись 9 районов области: Красносулинский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Верхнедонской, Мартыновский, Матвеево-Курганский, Шолоховский", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, в Матвеево-Курганском районе продолжается тушение пожара на топливном хранилище частного предприятия. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 мая ВСУ совершили массированную атаку на Ростовскую область, в результате на топливном хранилище частного предприятия произошло возгорание, людей из соседних домов эвакуировали, к тушению привлекли пожарный поезд. В результате инцидентов никто не пострадал.

По сообщению губернатора Кировской области Александра Соколова, пожар произошел на предприятии на территории Уржумского района после атаки украинских беспилотников, жертв и пострадавших нет. Соколов не указал, какое предприятие было атаковано.

Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 216 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областями, Краснодарским краем, аннексированным Крымом и Азовским морем. В ночь на 31 мая в аэропортах Владикавказа, Грозного, Казани, Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова, Чебоксар, Саратова, Волгограда, Пензы, Сочи и Геленджика временно ограничивали прием и выпуск самолетов.