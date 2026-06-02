В РФ сообщили об атаке беспилотников на Москву Ранее Росавиация сообщила о введении ограничений в работу московского аэропорта Внуково

Силы ПВО сбили еще два беспилотника ВСУ, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Мах.

На месте падения обломков дронов работают сотрудники экстренных служб.

Прилеты первых за вторник, 2 июня, БПЛА были зафиксированы примерно в 20:16 по московскому времени. Тогда ПВО нейтрализовала 2 летательных аппарата.

Незадолго до этого Росавиация сообщила о введении ограничений в работу московского аэропорта Внуково. Воздушная гавань с 20:14 принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.