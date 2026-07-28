«Активное использование санкций всегда приводит к активному росту недоверия к тому, кто эти санкции вводит. Хорошо видно, как глобально центральные банки в ситуации 2022 года резко нарастили покупки золота», - Максим Орешкин

В РФ связали рост закупок золота Центробанками с санкционной политикой Запада «Активное использование санкций всегда приводит к активному росту недоверия к тому, кто эти санкции вводит. Хорошо видно, как глобально центральные банки в ситуации 2022 года резко нарастили покупки золота», - Максим Орешкин

Рост закупок золота центральными банками после 2022 года стал одним из признаков снижения доверия к западной финансовой системе на фоне активного применения санкций. Такое мнение высказал заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

«Активное использование санкций всегда приводит к активному росту недоверия к тому, кто эти санкции вводит. Хорошо видно, как глобально центральные банки в ситуации 2022 года резко нарастили покупки золота. Это один из симптомов ухода от использования западной финансовой системы. Все поняли, что накапливать резервы и активы в валютах стран «большой семерки» очень рискованно», - сказал Орешкин, слова которого приводит пресс-служба Росмолодежи.

Он также отметил, что ️мир, в котором предстоит работать, уже не будет однополярным. «Прежние центры силы утрачивают монополию не потому, что кто-то их отменил, а потому что появились те, кто научился решать свои задачи самостоятельно. Россия среди них. И суверенное развитие для нас — не изоляция и не лозунг. Это способность самим определять, каким будет твоё завтра: в экономике, в науке, в технологиях»», - добавил Орешкин.