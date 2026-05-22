«Никто не выталкивает Армению из ЕАЭС, просто они сами сказали, что хотят вступать в ЕС. Нужно определиться. Чем скорее это будет сделано, тем это будет лучше для всех», - вице-премьер РФ

В РФ призвали Армению определиться с выбором между ЕАЭС и ЕС «Никто не выталкивает Армению из ЕАЭС, просто они сами сказали, что хотят вступать в ЕС. Нужно определиться. Чем скорее это будет сделано, тем это будет лучше для всех», - вице-премьер РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян решением не приезжать на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казахстане сигнализировал о своих приоритетах. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.



«То, что его там не будет, это уже определенный сигнал, как он расставляет свои приоритеты», - сказал Оверчук, слова которого приводят российские СМИ.

Вице-премьер отметил, что учитывая те заявления и то законодательство, которое принято сегодня в Армении, в РФ бы считали правильным, «если бы Армения определилась с выбором относительно ЕАЭС или ЕС».

«Никто не выталкивает Армению из ЕАЭС, просто они сами сказали, что хотят вступать в ЕС. Нужно определиться. Чем скорее это будет сделано, тем это будет лучше для всех», - сказал он.

По словам вице-премьера, Россия не может оставлять без внимания заявления о стремлении Армении вступить в Евросоюз.

«Особенно в нынешней ситуации, когда Европейский союз из экономического интеграционного объединения фактически превращается в военно-политический союз, который не скрывает своей враждебности по отношению к нашей стране. Мы это без внимания оставлять не можем», - подчеркнул он.

«Ситуация, когда фактически армянские товары имеют беспошлинный доступ на внутренний рынок в ЕАЭС - это означает, что это минус для наших бюджетов. Когда, пользуясь союзническим статусом, Армения получает энергию по более низким ценам - это тоже минус для нас. И если Армения решила двигаться в сторону враждебного России военно-политического блока, которым сегодня становится ЕС, то, конечно, нас ситуация такая не удовлетворяет», - заключил Оверчук.

Заявления спикера Госдумы РФ по ситуации

Между тем, депутаты Государственной Думы считают,что «премьер-министр Армении Пашинян ведёт недружественную политику в отношении Российской Федерации, цинично используя возможности», которые предоставляются страной.

Так, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «желание Пашиняна оставаться в ЕАЭС — это попытка продолжить использовать евразийское пространство в финансовых целях, что уже дало Армении увеличение ВВП в 2,5 раза».

«Политически все решения Пашиняном уже приняты.Хочу подчеркнуть, в пользу выстраивания отношений с недружественными для России странами, которые воюют с нами, пытаются разрушить Российскую Федерацию, противодействовать нашему развитию. Мы поставляем газ Армении почти в 4 раза дешевле, себе в ущерб (цена для Армении — 177,5 долл./тыс. куб. м., в Европе — 633 долл./тыс. куб. м.).В это непростое время поддерживаем экономику Армении, её граждан.Что получаем взамен — подлость и непорядочность Пашиняна.Так продолжаться дальше не может», - написал Володин в Телеграм-канале.

Армянский премьер Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что статус Армении в ЕАЭС может обсуждать только сама республика.

«Что касается статуса в ЕАЭС - статус в ЕАЭС, согласно регуляциям ЕАЭС, может обсуждать только сама Армения, то есть страна-член, которая может решить выйти, другой процедуры нет. Но любой вопрос можем обсуждать, полагаю, у наших партнеров могут возникнуть вопросы, и мы на все вопросы с нетерпением ответим», - сказал он.

Ранее, 9 мая президент России Владимир Путин заявил, что Армении стоит определиться как можно раньше по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС, тогда возможен путь «интеллигентного развода».

Парламент Армении 26 марта 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз.