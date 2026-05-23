В РФ посоветовали Пашиняну уже начинать переговоры о поставках американского СПГ «Тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться», - замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал премьер-министру Армении Николу Пашиняну уже начинать переговоры о поставках американского СПГ, поскольку выгоды от участия в ЕАЭС для республики при переориентации на Европу исчезнут. Об этом российский политик написал в своем канале в «Максе».

Медведев отметил, что «тот, кто старается усидеть между стульями, рискует больно приземлиться».

Именно это, по мнению политика, «собрался в ближайшее время проделать» Никол Пашинян.

«Причём, окрылённый беседами с трампами и макронами, кавказский реформатор договорился до того, что при любом раскладе Россия обязана сохранить своему уходящему «партнёру» нынешние цены на газ – 177,5 USD за 1000 кубометров. И неважно, что биржевые цены на этот продукт в Европе в мае 2026 года находились в районе $570–590 за тысячу кубометров по фьючерсам на хабе TTF (Нидерланды)», - отметил он.

Медведев указал, что «шансы приземлиться на фоне «экономических реалий растут каждый день». «Так что самое время начинать переговоры о поставках американского сжиженного газа морем прямо в порты страны А», - заключил он.

Высказывания ЕС о российских «фейках» об Армении

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕС вместо утверждений о российских «фейках» об Армении лучше посмотреть видео самого премьера республики Никола Пашиняна. Так, дипломат прокомментировала публикации западных СМИ о якобы российской кампании по дезинформации в преддверии выборов в Армении, в частности, сообщения о том, что РФ запустила операцию «Матрешка» по дезинформации с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

«Так вот, ответственно заявлю: этот ролик никакая операция «Матрешка» придумать не смогла бы. И не надо впадать в экстаз от рассказов о якобы примененных технологиях ИИ или бот-сетях. Это Никол Воваевич Пашинян собственной персоной. Поэтому прекратите придумывать фейки про «руку Кремля», - написала в Телеграм-канале Захарова, разместив ролик с Пашиняном.