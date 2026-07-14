В Минобороны РФ, в свою очередь, сообщили о перехвате в течение ночи 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

В РФ после атак БПЛА произошел пожар на НПЗ в Краснодарском крае и промзоне - в Башкортостане В Минобороны РФ, в свою очередь, сообщили о перехвате в течение ночи 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае РФ произошло возгорание после атаки беспилотников. Кроме того, сообщается об отражении «массовой атаки» на промзону Салавата в республике Башкортостан.

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, в Северском районе из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек.

«Обломки БПЛА упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы. На Афипском НПЗ произошло возгорание. В нескольких частных домах повреждены крыши и фасады, окна и забор. В одном из многоквартирных домов – стекла, дверь и потолок в квартире. Повреждено здание на ж/д переезде. Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий, в одном случае произошло возгорание. Также фрагменты БПЛА обнаружили во дворе частного дома», - говорится в сообщении оперштаба, размещенном в Телеграм-канале.

Между тем глава республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил об отражении «массовой атаки» БПЛА на промзону Салавата.

«Есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий, сил и средств достаточно. Пострадавших нет», - написал он в соцсети.

В Минобороны РФ, в свою очередь, сообщили о перехвате в течение ночи 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 13 июля до 8.00 мск 14 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Башкортостан и над акваториями Азовского и Черного морей», - следует из публикации.