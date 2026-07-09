В частности, сообщается о возгорании одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза», а также на территории промышленного объекта в хуторе Вязники в Ставропольском крае

В РФ после атаки БПЛА загорелись нефтебаза в Твери и промышленный объект в Ставропольском крае В частности, сообщается о возгорании одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза», а также на территории промышленного объекта в хуторе Вязники в Ставропольском крае

Врио губернатора Тверской области РФ Виталий Королев сообщил о возгорании одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза».

«Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза». Работаю на месте. Штаб развёрнут. Координируем мероприятия по ликвидации последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объекта», - написал глава региона в «Максе».

Он отметил, что возгорание локализовано силами пожарных МЧС. «По предварительной информации, среди гражданского населения и персонала объекта пострадавших нет», - добавил Королев.

О возгорании на территории промышленного объекта в хуторе Вязники в Ставропольском крае также сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Также в результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Работают пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью людей нет, нет и рисков распространения огня на жилые дома», - написал глава региона в «Максе».

Позже глава региона сообщил, что пожар на предприятии в хуторе Вязники усилился. «Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами. На место направляются дополнительные пожарные расчеты. В целях безопасности принято решение перевести в безопасное место жителей домов близлежащей улицы, организованы пункты временного размещения», - сказал он.

Между тем губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщили, что минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на регион было уничтожено более двух десятков БПЛА.

«В Таганрогском заливе БПЛА вновь атакованы два танкера, они получили механические повреждения. Пострадавших нет. Экипажи танкеров эвакуированы. В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов – процесс продолжается, на втором – возникшее возгорание полностью ликвидировано. Информация уточняется», - написал он в «Максе».

Губернатор отметил, что в Азовском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание камыша в карьере вдали от населенного пункта.

«В ходе отражения воздушной атаки БПЛА уничтожены в городах Ростов-на-Дону, Таганрог и Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах», - добавил Слюсарь.

Между тем в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи были перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

«В течение ночи, в период с 20.00 мск 8 июля до 7.00 мск 9 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», - следует из публикации.