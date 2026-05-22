В РФ обвинили Киев в подрыве усилий по урегулированию конфликта на фоне атаки на Луганскую область

МИД России обвинил киевские власти в подрыве политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта в свете атаки на колледж в городе Старобельск в подконтрольной РФ Луганской области Украины. Об этом говорится в сообщении российского ведомства в связи с ударом по колледжу Луганского государственного педагогического университета в городе Старобельске.

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте. Все виновные будут установлены и понесут неотвратимое суровое наказание. Снисхождения не будет никому. Совершённый удар не мог быть случайным», - отметили в МИД.

В ведомстве отметили, что Киев, «терпящий поражение на поле боя, открывает новую страницу в вооружённом конфликте».

«Располагаем достоверной информацией, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением. Совершив злодеяние против детей в Старобельске, киевский режим и его кураторы берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта», - подчеркнули в МИД.

В МИД РФ также призвали международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку «преступным действиям» Киева и «решительно осудить кровавый теракт в Старобельске».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее «чудовищным преступлением».

По данным СК России, по факту атаки БПЛА возбуждено уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ).