Тушинский районный суд оштрафовал на 20 тыс. руб. Дамира Мухетдинова по статье о возбуждении ненависти или вражды из-за картин в кабинете

В РФ мусульманского священнослужителя оштрафовали из-за картин, связанных с «победой татар» Тушинский районный суд оштрафовал на 20 тыс. руб. Дамира Мухетдинова по статье о возбуждении ненависти или вражды из-за картин в кабинете

Суд в Москве признал виновным первого заместителя председателя общественной организации «Духовное управление мусульман» Дамира Мухетдинова в «разжигании межнациональной розни».

Как сообщает РБК, Тушинский районный суд оштрафовал на 20 тыс. руб. Мухетдинова по статье о возбуждении ненависти или вражды из-за картин в кабинете. В частности, речь идет о двух картинах: «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года» и «Пленение князя Василия Темного казанскими татарами под Суздалем».

Картины находились в кабинете Мухетдинова во время рабочей встречи и были видны на фотографиях, сделанных во время нее и выложенных в Сеть.

Как отметила прокуратура, в изображениях содержатся элементы насилия и унижения: «Тела русских князей помещены под щитами после битвы на Калке, а князь Василий показан безоружным в момент пленения, что в историко-культурном контексте символизировало лишение статуса власти и чести».

Прокуратура, исходя из экспертного заключения МГЛУ (Московский государственный лингвистический университет), указала, что в «размещенных изображениях» выявили признаки «унижения национального или религиозного достоинства», а также демонстрацию превосходства одной группы лиц по отношению к другой.

Представитель Мухетдинова, Рустам Алимханов, заявил РБК, что не согласен с решением суда и будет его обжаловать.

1 июня мировой суд оштрафовал Мухетдинова на 150 тыс. руб. по ч. 2 ст. 5.26 КоАП («Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях»). Поводом снова стала картина в его рабочем кабинете, изображающая битву на Калке.

Битва на Калке 1223 года — одно из первых военных столкновений между русскими и монголами (обычно называемыми татаро-монголами). Это сражение закончилось разгромом русской армии и князей, а битва принесла много потерь.