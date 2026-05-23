В РФ заявили о выявлении некачественной алкогольной продукции из Армении Ее реализация в РФ приостановлена,- Роспотребнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выявила некачественную алкогольную продукцию производства Республики Армения, ее реализация в РФ приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

«Роспотребнадзор осуществляет контроль за продукцией в обороте, в том числе за алкогольной. По результатам мероприятий была выявлена продукция, несоответствующая обязательным требованиям, произведенная зао «Веди-алко», ООО «Абовянский коньячный завод», а также ООО «Винно-коньячный дом «Шахназарян» (республики Армения): «Вино ординарное сортовое красное полусладкое «Гетап вернашен» (11% спирта, 0,75 л, розлив 03.02.2025) и «Вино ординарное сортовое белое сухое «Веди алко» Харджи, Т3 «Легенды ARNI» (12% спирта, 0,75 л, розлив 17.12.2024), произведенный ЗАО «Веди-алко», - говорится в сообщении.

Также в списке некачественной продукции «Коньяк ординарный пятилетний «Армянский коньяк 5 звезд» (40% спирта, 0,5 л, розлив 20.01.2025), произведенный ООО «Абовянский коньячный завод» (Республика Армения, г. Абовян), - отметили в ведомстве.

Кроме того, выявлено несоответствие у «Армянского коньяка марочного выдержанного «КВ» семилетнего «Шахназарян ХО» (40% спирта, 0,5 л, розлив 16.05.2025), произведенного ООО «Винно-коньячный дом «Шахназарян» (Республика Армения, г. Егвард)

«В целях недопущения реализации продукции, не соответствующей обязательным требованиям, предприятиям торговли и импортерам направлена информация о приостановке реализации продукции и об изъятии из обращения некачественной алкогольной продукции», - отметили в Роспотребнадзоре.

Накануне руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что ведомство фиксирует проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам и фруктам.

Он отметил, что проверки армянских предприятий будут проводиться еще неделю. «По результатам этой инспекции будем принимать решение» - сказал глава службы в эфире «Вестей».