Причиной стало неисполнение требований о предустановке российского программного обеспечения на устройствах с iOS

В РФ возбудили дело против Apple из-за отказа предустанавливать Max Причиной стало неисполнение требований о предустановке российского программного обеспечения на устройствах с iOS

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении Apple. Об этом сообщает 3 августа пресс-служба ФАС.

Согласно информации, причиной стало неисполнение требований о предустановке российского программного обеспечения на устройствах с iOS.

Ранее ведомство выдало компании предупреждение. Основанием стало то, что на iPhone и iPad по умолчанию установлена иностранная поисковая система, что создает дискриминационные условия для российских разработчиков.



Законодательство РФ требует, чтобы на продаваемой в стране технике была предусмотрена возможность работы по умолчанию с отечественной поисковой системой или поисковиком другого государства — члена ЕАЭС.



Apple сообщила, что с 27 июля в обновленной версии iOS такая возможность реализована. Однако компания выполнила условия предупреждения только частично, поскольку вопрос предустановки мессенджера «Макс» и магазина приложений Rustore решен не был.



В ФАС отметили, что дело возбуждено в соответствии с Законом о защите конкуренции. В случае установления нарушения компании грозит штраф по КоАП РФ.

