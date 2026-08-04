Жара сохранится еще несколько дней, при этом в августе могут быть зафиксированы рекордные температуры.

В Румынии из-за экстремальной жары объявлен «красный уровень» опасности Жара сохранится еще несколько дней, при этом в августе могут быть зафиксированы рекордные температуры.

В Румынии из-за сохраняющейся сильной жары по всей стране объявлен «красный уровень» погодной опасности.

Как сообщили в Национальной метеорологической службе Румынии, в связи с продолжающейся волной жары температура воздуха будет держаться на уровне 38–40 градусов. «Красный уровень» предупреждения введен по всей стране и будет действовать до утра четверга.

В ведомстве отметили, что жара сохранится еще несколько дней, при этом в августе могут быть зафиксированы рекордные температуры.

Министр обороны Румынии Раду-Динел Мируцэ, в свою очередь, сообщил, что после контролируемого подрыва скалистого участка на Дунае, проведенного накануне для стабилизации течения реки на фоне резкого снижения уровня воды из-за засухи, уровень воды повысился на 2 сантиметра.

По словам Мируцэ, проведенные Министерством обороны работы в рамках борьбы с последствиями засухи дали положительный результат.

Ранее Национальная администрация «Воды Румынии» сообщала, что объем стока Дуная в стране снизился до минимального уровня за последние 30 лет.