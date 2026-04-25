В Румынии близ границы с Украиной упали фрагменты БПЛА Сообщается, что в результате падения осколков оказалась повреждена пристройка к одному из жилых домов и электрический столб в городе Галац

В румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Украиной, упали фрагменты беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Румынии.

Согласно сообщению, Россия усилила атаки на Украину в ночные часы, а ряд БПЛА или их фрагменты были обнаружены в воздушном пространстве Румынии.

Отмечается, что после обнаружения БПЛА в румынском воздушном пространстве в воздух были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon. Сообщается, что в результате падения осколков оказалась повреждена пристройка к одному из жилых домов и электрический столб в районе Траян Барьери города Галац.

В результате инцидента никто не пострадал.

Национальные СМИ сообщили, что в районе падения БПЛА в целях предотвращения возможной угрозы взрыва была отключена подача природного газа и эвакуированы более 200 человек.