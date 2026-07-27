При атаке на многоквартирный дом, по данным губернатора, погиб в том числе ребенок

В Ростовской области РФ сообщили о 5 погибших в результате воздушной атаки При атаке на многоквартирный дом, по данным губернатора, погиб в том числе ребенок

В Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки погибли 5 человек, множество пострадали. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в социальной сети в понедельник, 27 июля.

«Количество жертв вражеской ночной атаки на Ростов возросло: обнаружены погибшими еще 3 человека – двое взрослых и один ребенок. Их обнаружили спасатели при разборе завалов многоквартирного дома, пострадавшего в результате попадания БПЛА», - следует из публикации.

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. По его словам, работы по ликвидации последствий продолжаются, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб и спасатели.

Ранее утром, в понедельник, 27 июля Слюсарь сообщал о двух погибших и пяти раненых мирных жителях в результате воздушной атаки на регион.

«Ночная воздушная атака привела к трагическим последствиям. В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них - в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Раненым оказана медицинская помощь, одному - с легкими ранениями - на месте, четверо доставлены в БСМП Ростова. Медики делают все необходимое», - следует из публикации в Telegram-канале главы региона.

По словам Слюсаря, в Ростове разрушения на земле зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах. «В результате падения БПЛА возникли очаги возгорания в нескольких местах - на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений. Загорелись несколько автомобилей поблизости с домами. Почти все пожары оперативно потушены. Сейчас спасатели ликвидируют пожар на площади 400 квадратных метров», - отметил губернатор.

Разрушено остекление в нескольких частных домах, а также на верхних этажах многоэтажного дома и в социальном учреждении.

В Белгороде в результате атаки пострадали более 10 человек

Белгород подвергся массированной атаке дронов, 12 человек пострадали, среди них двое детей, сообщили в оперативном штабе в понедельник, 27 июля.

«Белгород снова под массированной атакой вражеских беспилотников. На данный момент поступила информация о 12 пострадавших мирных жителях, среди которых двое детей. Одной женщине, получившей слепое осколочное ранение височной области, оказали помощь на месте. Остальных с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы. Необходимая медицинская помощь оказывается», - следует из публикации в Telegram-канале.

Сообщается, что в городе произошли возгорания нескольких квартир многоквартирного дома и более 15 припаркованных автомобилей — пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания. Кроме того, частично разрушен частный дом и повреждены несколько МКД.

Позже оперштаб сообщил, что Белгород ночью был атакован 12 беспилотниками, 5 из которых сбиты. «По уточненным данным, ночью пострадали 13 человек, среди которых двое детей в возрасте 2 и 11 лет. Пять из них госпитализированы, 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии», - следует из публикации.

После полудня оперштаб опубликовал еще одно сообщение, в котором говорится, что в результате атак пострадали еще два человека. «В Белгороде при атаке беспилотника на коммерческий объект у мужчины осколочное ранение лица. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены навес и оборудование», - следует из публикации.

В городе Шебекино, по данным оперштаба, FPV-дрон взорвался на предприятии. Бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ мужчину, который получил осколочные ранения лица и плеча. «В городе от атак еще нескольких дронов повреждены остекление квартиры в МКД, административного здания, два грузовых и два легковых автомобиля. Кроме того, повреждены ещё два предприятия, на одном из которых загорелось складское помещение», - следует из публикации.

БПЛА атаковали объекты в Удмуртии

Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников на Удмуртию утром в понедельник, сообщил глава республики Александр Бречалов.

«В настоящий момент силами и средствами противовоздушной обороны мы отражаем самую массированную атаку за последнее время на объекты Удмуртской Республики. Опасность сохраняется, но к настоящему моменту уже сбиты несколько беспилотников», - написал Бречалов в социальной сети.

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Поражены суда в порту Николаево

Минобороны России заявило о поражении двух судов в порту Николаево в Украине. «Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ», - следует из публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

В порту «Николаев», по данным ведомства, российскими ударными дронами поражены два сухогруза – в момент разгрузки грузов военного назначения.

Ночью над регионами нейтрализовано 276 БПЛА

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 276 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Как следует из публикации в Telegram-канале, дроны нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Московского региона, аннексированного Крыма, Татарстана, Удмуртии, Краснодарского края и над акваториями Черного и Азовского морей.

Атаки БПЛА на российские регионы

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо». В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.

В июне 2026 года Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ. «Мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров. Они будут летать на расстояние более 3000 км — это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем», - заявил глава государства.