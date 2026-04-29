В российском Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов Между тем специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение концентрации бензола в воздухе

В Туапсе, городе на черноморском побережье России, продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в море, вызванного ударами беспилотников.

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, работы продолжаются на трех участках: на территории морского терминала и НПЗ, по течению реки Туапсе и в ее устье, а также на береговой линии от места, где река впадает в Черное море, на протяжении около 1 км.

«Всего на данный момент на этих участках задействованы 323 человека и 51 единица техники. Именно они очищают береговую линию, собирают специальными насосами нефтепродукты из воды. На территории, где локализовано основное загрязнение, работает тяжелая техника – самосвалы, экскаваторы, фронтальные погрузчики, вакуумные насосы. Всего на данный момент собрано 9 793 кубометра загрязненного грунта и водомазутной смеси. Работа идет в круглосуточном режиме», - следует из сообщения.

Как сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко, возгорание на нефтебазе удалось локализовать.

По его словам, всего на уборке берега и очистке города теперь работают больше 600 сотрудников МЧС, Кубань-СПАС, администраций городов и районов и предприятий.

«Сейчас первостепенная задача – потушить пожар и вернуть город к прежней жизни», - сказал он.

Между тем, специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение концентрации бензола в воздухе в Туапсе.

«По результатам лабораторных исследований, проведенных 28 апреля, зафиксировано незначительное превышение гигиенических нормативов максимально разовой концентрации бензола в воздухе. Уровень загрязнения в целом ниже, чем был во время тушения предыдущего масштабного пожара, начавшегося ночью 20 апреля из-за атаки беспилотников», - говорится в сообщении.

Жителям рекомендовали ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна в помещениях, проводить влажную уборку, промывать нос, глаза и горло, использовать маски на улице.

Масштабный пожар на морском терминале Туапсе начался 20 апреля после атаки украинских беспилотников. Удар по морскому терминалу на побережье Черного моря привел к разливу нефтепродуктов.

В результате очередной атаки украинских БПЛА, произошедшей 28 апреля, на НПЗ в Туапсе вновь произошел пожар.

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову отправиться в Туапсе, чтобы на месте проконтролировать ход работ по тушению пожаров.

Кубанский оперштаб сообщил, что в Туапсе с 28 апреля введен режим ЧС регионального характера.

Ранее НПЗ, принадлежащий «Роснефти» и входящий в топ-10 крупнейших в РФ объектов, подвергался ударам 16 и 20 апреля. Сообщается, что в результате повреждения резервуаров НПЗ произошел разлив нефти. Данный стратегический объект, известный как старейший нефтеперерабатывающий завод России, ежегодно перерабатывают около 8,6 млн тонн сырой нефти, при этом 90% произведенной продукции экспортируется через расположенный здесь порт.

С 2024 года нефтеперерабатывающий завод время от времени становится мишенью атак украинских беспилотников.