При этом власти региона опровергли информацию о том, что причиной пожара на заводе стала атака БПЛА

В российском городе Тюмень тушат пожар на НПЗ При этом власти региона опровергли информацию о том, что причиной пожара на заводе стала атака БПЛА

Спасатели ликвидируют пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), возгорание произошло на одной из установок систем очистки из-за нарушения технологического процесса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«Продолжается ликвидация пожара на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе. Возгорание произошло на одной из установок систем очистки в следствии нарушения технологического процесса. На месте работают пожарные расчеты. Из-за того, что пожар возник на территории промышленного предприятия, ему присвоен высокий уровень опасности», - говорится в сообщении.

При этом власти региона опровергли информацию о том, что причиной пожара на заводе стала атака БПЛА.

«Информация о том, что огонь возник из-за атаки БПЛА, не соответствует действительности», - сообщили в центре.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре на улице Старый Тобольский тракт, 6-й км поступило в 08:04 мск. По прибытии первых подразделений наблюдалось открытое горение системы паровой гидроочистки.