29 июля 2026 года в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Михеева неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена, - СУСК России по региону

В российской Туле совершено покушение на местного бизнесмена 29 июля 2026 года в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Михеева неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена, - СУСК России по региону

Неизвестный предпринял попытку застрелить бизнесмена в подъезде дома в российском городе Туле. Об этом сообщила в соцсети пресс-служба СУСК России(Следственного управления Следственного комитета) по региону.

«Установлено, что 29 июля 2026 года в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Михеева неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован», - говорится в сообщении.



Отмечается, что возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). При этом лица, причастные к покушению, устанавливаются.



Между тем ряд российских СМИ сообщает, что пострадавшим оказался директор Лаборатории беспилотной авиации Андрей Черезов.