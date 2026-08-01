В образовательных учреждениях внедряют занятия о семье и браке, а в ряде регионов священники проводят беседы о нравственности

В российских школах усиливают воспитание традиционных семейных ценностей В образовательных учреждениях внедряют занятия о семье и браке, а в ряде регионов священники проводят беседы о нравственности

В России в последние годы политика по укреплению традиционных семейных ценностей все активнее отражается в сфере образования. В школах начали проводить занятия и мероприятия, посвященные семье, браку и вопросам осмысленной жизни.

После того как президент России Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи, в стране был запущен ряд проектов, направленных на популяризацию семейных ценностей.

Одним из них стала программа Министерства просвещения России «Семьеведение», стартовавшая в 2024 году.

Согласно информации на сайте министерства, с 2026–2027 учебного года программу планируется внедрить по всей стране в качестве обязательного внеурочного курса.

Занятия проводятся один раз в неделю для учащихся 5–9-х классов. На них рассматриваются темы традиционных семейных ценностей, брака, родительства и многодетной семьи. Уроки ведут классные руководители, учителя истории и школьные психологи.

Как отмечают разработчики программы, ее цель — помочь детям осознать значение семьи, подготовить их к семейной жизни и обеспечить передачу традиционных ценностей следующим поколениям.

На фоне демографических проблем, с которыми сталкивается Россия, власти рассчитывают, что подобные инициативы будут способствовать повышению рождаемости.

В некоторых школах священники проводят беседы

В отдельных регионах страны по инициативе Русской православной церкви в школах также проходят встречи, посвященные семье и нравственным ценностям.

Эти мероприятия не входят в обязательную учебную программу и проводятся по приглашению администраций школ. Во время встреч священники беседуют со школьниками о браке, семейных отношениях, нравственных ориентирах и поиске смысла жизни.

В последние годы традиционные семейные ценности занимают все более заметное место в образовательной политике России, и ожидается, что в дальнейшем инициативы по укреплению института семьи получат еще более широкое распространение в системе образования.