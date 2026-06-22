В России 22 июня отмечается День памяти и скорби Путин принял участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата

В России в понедельник, 22 июня проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Это годовщина начала Великой Отечественной войны, когда 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на СССР.

С 2020 года 22 июня в 12:15 мск во всех регионах страны проводится всероссийская минута молчания. Именно тогда в эфире Всесоюзного радио народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Молотов объявил советским гражданам о нападении Германии.

Нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз на рассвете 22 июня 1941. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тыс. самолетов, танков и артиллерийских орудий.

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата



Президент России Владимир Путин в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны принял участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля.

Солдаты роты Почетного караула под мелодию траурного марша установили венок из красных роз на стойку перед Вечным огнем, сообщила в понедельник, 22 июня пресс-служба Кремля.

Глава государства подошел к венку и, встав на правое колено, аккуратно поправил ленты, выполненные в цветах российского триколора, на которых золотом выведена надпись «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации». Отойдя под мерные звуки метронома, Путин минутой молчания почтил память погибших советских воинов.

Далее за ним последовали другие участники церемонии - министр обороны РФ Андрей Белоусов с красными гвоздиками в руках, главные командования войск ВС РФ и выпускники военных вузов. После возложения Путин пожал руки военнослужащим.

Затем глава государства возложил красные гвоздики к памятным знакам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы».

Прах неизвестного советского воина был торжественно перенесен в Александровский сад из братской могилы в Подмосковье в 1966 году. Уже год спустя здесь был открыт мемориал, центральным элементом которого стал Вечный огонь. В 1997 году у Могилы Неизвестного Солдата был установлен постоянный пост почетного караула – «пост номер один».