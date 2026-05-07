«У нас с начала «специальной военной операции» 85 детей погибло, 220 детей были ранены», - Мария Львова-Белова

В России сообщили о гибели 85 детей с начала «спецоперации» «У нас с начала «специальной военной операции» 85 детей погибло, 220 детей были ранены», - Мария Львова-Белова

С начала «специальной военной операции» (СВО) в России погибли 85 детей, еще 220 получили ранения. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«У нас с начала «специальной военной операции» 85 детей погибло, 220 детей были ранены», - сказала Львова-Белова.

Львова-Белова указала, что Россия дает возможность любому ребенку воссоединиться с родными в Украине или других странах, если у них есть соответствующие права.

«Неважно, где и в каком статусе находится ребенок в России - в детском учреждении, приемной семье, есть ли у него гражданство России. Если у него есть родитель или другой родственник, имеющий соответствующие права, то семья имеет все возможности воссоединиться», - говорится в бюллетене, текст которого цитирует ТАСС.

Отмечается, что в рамках деятельности уполномоченного по воссоединению семей, которые разлучились или не могут воссоединиться в ходе проведения «специальной военной операции», каждый случай рассматривается индивидуально, с учетом наилучших интересов детей и их мнения.

«Важно еще раз подчеркнуть, что деятельность по воссоединению семей носит исключительно гуманитарный характер и ведется в обе стороны», - говорится в документе.

«По состоянию на апрель 2026 года из указанного списка на Украину и в третьи страны выехали 15 человек, среди которых 13 детей, воссоединившихся со своими близкими, а также двое совершеннолетних с инвалидностью», - говорится в бюллетене.

«Работа совместно с украинской стороной по воссоединению семей, которые разлучились или не могут воссоединиться самостоятельно в связи с проведением «СВО», будет продолжена. При этом украинская сторона в ряде случаев затягивает процесс возвращения детей к их близким в Россию, не предпринимая всех возможных мер административного содействия», - утверждается в бюллетене.