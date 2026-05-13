В России объявили в розыск экс-главу Минобороны Британии Бена Уоллеса

В РФ объявлен в розыск бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Это следует из базы розыска МВД России.

«Разыскивается по статье УК (Уголовного кодекса)», - сказано в базе. При этом по какой статье ведется розыск, не уточняется.

Уоллес занимал пост министра с 2019 по 2023 год.

Ранее в Кремле назвали «глупыми» заявления экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса относительно аннексированного РФ Крыма.

«Давайте комментировать все-таки заявления действующих министров обороны. Что касается бывших, тем более тех, кто делает такие глупые заявления, не считаем необходимым и комментировать, - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.