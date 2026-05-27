В России на Курбан-байрам мечети были переполнены верующими

В Москве тысячи мусульман совершили праздничный намаз по случаю Курбан-байрама, а из-за большого количества верующих молитва частично прошла на улицах.

Верующие собрались в первую очередь в Московской соборной мечети, а также в Мемориальной мечети и Исторической мечети. Также были заполнены специально выделенные для праздничного намаза площадки в разных районах города.

Из-за нехватки мест в мечетях тысячи мусульман совершали молитву на перекрытых для движения улицах, проспектах, площадях и в парках. Люди расстилали принесенные с собой коврики и выстраивались для намаза в доступных местах.

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин во время хутбы в Московской соборной мечети зачитал поздравительные послания с Курбан-байрамом от президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина и мэра Москвы Сергея Собянина.

Посол Турции в Москве Танжу Билгич также совершил молитву в Московской соборной мечети вместе с послами исламских и арабских стран.

Мусульмане по всей России — в Казани, Уфе, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке и Грозном — также отметили Курбан-байрам праздничными молитвами и мероприятиями.