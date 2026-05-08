В «Росатоме» сообщили о постепенном оживлении на площадке АЭС «Бушер» в Иране

Строительство второго энергоблока атомной станции «Бушер» в Иране постепенно возобновляется. Об этом заявил журналистам глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Энергоблок №1 продолжает нести нагрузку 100% мощности. Площадка сооружения постепенно оживает. Уже около 2,2 тыс. сотрудников иранских подрядных организаций вернулись на стройку. Основные работы сконцентрированы на армировании и бетонировании строящегося энергоблока №2. Численность иранского рабочего персонала продолжает расти», - сказал Лихачев, слова которого приводит ТАСС.

По словам главы «Росатома», обстановка на площадке АЭС «Бушер» в целом спокойная, атаки на объекты в окрестности станции не наблюдаются. На площадке сооружения остаются 20 сотрудников «Росатома», еще 4 - в центральном офисе в Тегеране.

Он отметил, что ключевое оборудование для иранской АЭС «Бушер» может быть отгружено в 2027 году.

«Для нас проект продолжает оставаться приоритетным. В России на предприятиях «Росатома» в плановом порядке продолжает изготавливаться оборудование для АЭС «Бушер». Для энергоблока №2 реактор готов уже более чем на 60%, парогенераторы изготовлены на 50%. Отгрузку ключевого оборудования планируем начать уже в следующем году. Продолжаем отливку и ковку металлургических заготовок для оборудования энергоблока №3», - сказал Лихачев.

Говоря о возвращении сотрудников госкорпорации на иранскую АЭС «Бушер», глава «Росатома», заявил о готовности их туда направить.

«Мы готовы к оперативной мобилизации и возвращению в Иран сотрудников «Росатома» в полном объеме, как только мы убедимся, что нет рисков возобновления военного конфликта и угрозы жизни и здоровью наших товарищей. К сожалению, судя по утренним новостям в мировых СМИ, ситуация продолжает оставаться сложной», - указал Лихачев.