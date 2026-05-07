В «Росатоме заявили о «высокой активности» в районе инфраструктуры ЗАЭС Гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачев сообщил об атаках на объекты Запорожской АЭС

«Росатом» рассчитывает к концу мая решить с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вопрос установления временного режима тишины для проведения ремонтных работ на линии «Днепровская». Об этом заявил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

«Были атакованы объекты Запорожской АЭС. В субботу 2 мая дрон попал в здание радиационной лаборатории. Обошлось без жертв. Практически ежедневно фиксируем прилеты по станционной электроподстанции «Радуга», из-за чего ремонтные работы невозможно начать в принципе. Станция продолжает получать электроэнергию по одной из двух линий – «Ферросплавной». Линия «Днепровская» отключена с конца марта в результате повреждения опор линий электропередач. Вопрос установления временного режима тишины для проведения ремонтных работ обсуждается с участием представителей МАГАТЭ. Рассчитываем, что это случится в конце мая», - цитирует Лихачева ТАСС.

По утверждению главы «Росатома», третий день отмечается очень «высокая активность» со стороны Вооруженных сил Украины в Энергодаре.

«Речь идет об ударах по городской инфраструктуре, включая газораспределительную станцию и жилую застройку. Позавчера было зафиксировано более 20 взрывов. Сгорело 5 машин, серьезно поврежден пожарный автомобиль. Несколько прилетов зафиксировали непосредственно по зданию городской администрации. Один из дронов-камикадзе поразил вход в подвал, который используется в качестве бомбоубежища для сотрудников мэрии», - отметил Лихачев.

«Мы не раз заявляли, что выбор атомной станции в качестве цели поражения - максимально безответственный шаг со стороны украинских властей. На любой АЭС Росатома все подчинено безопасной эксплуатации объекта. Поражение любого здания, любого элемента оборудования - это удар по ядерной безопасности АЭС. Удары по гражданской инфраструктуре города - это удар по сотрудникам станции и их родными и близким. А значит - удар по тем, кто в этот же день заступает на дежурство на АЭС. Не понимать это - верх цинизма и безрассудства», - добавил он.

Запорожская АЭС - крупнейшая атомная электростанция в Европе. Атомная электростанция находится под контролем российской стороны с начала марта 2022 года. Украина и Россия обвиняют друг друга в обстрелах ЗАЭС.