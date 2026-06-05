В «Росатоме» допустили перезапуск Запорожской АЭС в обозримом будущем Гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев назвал два важных условия для перезапуска станции

Перезапуск Запоржской атомной станции может произойти в обозримом будущем при соблюдении двух важных условий, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев в пятницу, 5 июня.

«У нас нет никаких сомнений, что остались месяцы до начала перезапуска Запорожской атомной электростанции. Конечно, мы найдем ту конфигурацию, которая будет приемлема всему мировому сообществу, в первую очередь с точки зрения безопасности, экологической эффективности станции, ну и, конечно, коммерческой привлекательности», - цитируют главу агентства российские государственные СМИ.

Обязательными условиями для перезапуска работы ЗАЭС он назвал решение по «специальной военной операции» и обеспечение абсолютной ядерной экологической безопасности объекта.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Станция имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

С марта 2022 года объект находится под контролем российских войск.