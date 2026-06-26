«Росатом» вернет специалистов на АЭС «Бушер» в Иране, если ситуация не станет развиваться в худшую сторону – Алексей Лихачев

В «Росатоме» допустили возвращение специалистов на АЭС «Бушер» в ближайшую неделю «Росатом» вернет специалистов на АЭС «Бушер» в Иране, если ситуация не станет развиваться в худшую сторону – Алексей Лихачев

«Росатом» вернет специалистов на АЭС «Бушер» в Иране, если ситуация не станет развиваться в худшую сторону.

Об этом заявил журналистам глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, сообщили в пятницу, 26 июня российские государственные СМИ.

«Если события хуже не станут, то в ближайшую неделю мы начнем возвращение нашего персонала на площадку [АЭС «Бушер»]», - сказал Лихачев.

По его словам, госкорпорация подтверждает свою готовность решить любую технологическую задачу, связанную с высокообогащенным ураном в Иране. «Будь это его разубоживание, то есть понижение активности, будь это его изъятие и возмещение в натуральной или денежной форме затрат, или какое-то системное решение в рамках нескольких стран в зависимости от результатов переговоров», - сказал Лихачев.

Третьего марта Лихачев предупредил о растущей угрозе для атомной электростанции «Бушер» в Иране на фоне эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. «Угроза станции, конечно, есть, поскольку уже в километрах от линии физической защиты станции звучат взрывы», — сказал глава «Росатома».

11 марта Лихачев сообщил о завершении второго этапа эвакуации российского персонала и членов их семей с иранской АЭС «Бушер». Глава корпорации сообщил, что через Армению в РФ направились 150 человек.

Лихачев отметил, что определяется число тех, «кто останется на площадке в составе минимально необходимой группы, задачей которой будет обеспечение работоспособности и сохранности оборудования на площадке, а также функционирование нашего поселка проживания персонала». «Думаю, это будет несколько десятков человек», - добавил он.

20 апреля глава корпорации заявил, что эвакуация более 600 сотрудников «Росатома» с АЭС «Бушер» завершена, в Иране остались лишь 24 человека. «Мы обоснованно закончили эвакуацию. Более 600 человек вывезли с начала военных действий, вывезли их в Россию. Остались на площадке только добровольцы: это 20 человек на площадке «Бушер» и четыре человека непосредственно в Тегеране. Их задача - поддерживать инфраструктуру, быть на связи с местным заказчиком, который все строительные активности прекратил», - сказал он.