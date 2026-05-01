Управление коммуникаций при президенте Турции организует мероприятия в ряде столиц в преддверии саммита НАТО в Анкаре

В Риме обсудили стратегическую роль Турции в современных условиях глобальной безопасности

Управление коммуникаций при президенте Турции организовало в Риме панельную дискуссию на тему «НАТО и Турция в меняющейся среде безопасности: гармония, сотрудничество и перспективы на будущее».

Согласно заявлению Управления, панельная дискуссия прошла в рамках мероприятий, организуемых в столицах ряда стран перед саммитом глав государств и правительств НАТО, запланированным на 7–8 июля в Анкаре.

Первая серия программ, реализуемых в сотрудничестве с аналитическими центрами, прошла 3–4 марта в Мадриде, вторая — 11 марта в Париже, третья — 18–19 марта в Лондоне, четвертая — 11 мая в Варшаве, пятая — 14 мая в Вашингтоне.

Накануне в Риме в рамках шестой серии подобных мероприятий в сотрудничестве с Институтом международных отношений (I.A.I.) также была организована панельная дискуссия на тему «Южный фланг Альянса в преддверии саммита НАТО в Анкаре.

В панельной дискуссии на тему «НАТО и Турция в меняющейся среде безопасности: гармония, сотрудничество и перспективы на будущее», организованной в координации с посольством Турции в Риме в Колледже обороны НАТО (NDC), также приняли участие заместитель председателя Совета по вопросам безопасности и внешней политики при Администрации президента Турции, профессор Чагры Эрхан, член Совета по вопросам безопасности и внешней политики профессор Кылыч Бугра Канат и посол Турции в Риме Элиф Чомоглу Ульген.

Делегацию у входа встретил командующий Колледжем обороны НАТО (NDC) датский генерал-лейтенант Макс А. Л. Т. Нильсен. Профессор Эрхан подписал почетную книгу NDC и провел частную встречу с генерал-лейтенантом Нильсеном перед панельной дискуссией.

Выступая на панельной дискуссии, генерал-лейтенант Нильсен заявил, что военно-политической блок придает большое значение предстоящему в июле саммиту НАТО в Анкаре.

Посол Турции в Риме Элиф Чомоглу Ульген, в свою очередь, подчеркнула, что визиты делегации Администрации президента в столицы стран НАТО важны для повышения осведомленности в преддверии саммита в Анкаре и донесения до союзников приоритетов Турции и НАТО.

На панельной дискуссии была всесторонне рассмотрена стратегическая роль Турции в текущей глобальной среде безопасности. Среди ключевых тем были отмечены дипломатические посреднические усилия Турции в начале российско-украинского конфликта, ее вклад в Черноморскую зерновую сделку, поддержка безопасности в Черном и Средиземном морях, а также сотрудничество в области оборонной промышленности, развиваемое Турцией с Италией и Испанией.

Было отмечено, что на саммите в Анкаре в числе основных пунктов повестки будут вклад Турции в НАТО, распределение бремени между союзниками, солидарность и сотрудничество в области оборонной промышленности.

