В Риме начался новый раунд переговоров между Ливаном и Израилем
7-й раунд переговоров в Риме продлится 3 дня
Hamdi Yıldız, Nariman Mehdiyev
04 Августа 2026•Обновить: 04 Августа 2026
СТАМБУЛ
В столице Италии, Риме, начался 7-й раунд переговоров между Ливаном и Израилем, проходящих при посредничестве США.
По данным официального ливанского информационного агентства NNA, делегации Ливана и Израиля встретились в Риме.
В ходе встречи будут обсуждаться вопросы, касающиеся реализации ранее подписанного между сторонами рамочного соглашения.
Ожидается, что 7-й раунд переговоров в Риме продлится 3 дня.
Начало переговоров между Израилем и Ливаном
Послы Израиля и Ливана в Вашингтоне встретились 14 и 23 апреля в рамках подготовки к переговорам при посредничестве США.
Первая встреча, состоявшаяся в Государственном департаменте США, вошла в историю как «прямые переговоры на самом высоком уровне с 1993 года».
Президент США Дональд Трамп в своем заявлении от 24 апреля выразил нетерпение принять в ближайшем будущем в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Авна.
Между тем в Ливане вопрос о прямых переговорах с Израилем является одним из самых спорных тем во внутренней политике и общественном мнении.
Президент Ливана Аун и премьер-министр Неваф Салам считают переговоры необходимым и единственным вариантом для «прекращения кровопролития и достижения прочного урегулирования», в то время как «Хезболла» и близкие к ней круги выступают против этого процесса, называя прямые контакты «капитуляцией».
26 июня, по итогам пятого раунда переговоров в Вашингтоне, между Ливаном и Израилем было подписано «рамочное соглашение».
Шестой раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном прошел 4–15 июля в столице Италии, Риме.
В Риме начался новый раунд переговоров между Ливаном и Израилем