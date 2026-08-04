В Риме начался новый раунд переговоров между Ливаном и Израилем 7-й раунд переговоров в Риме продлится 3 дня

В столице Италии, Риме, начался 7-й раунд переговоров между Ливаном и Израилем, проходящих при посредничестве США.

По данным официального ливанского информационного агентства NNA, делегации Ливана и Израиля встретились в Риме.

В ходе встречи будут обсуждаться вопросы, касающиеся реализации ранее подписанного между сторонами рамочного соглашения.

Ожидается, что 7-й раунд переговоров в Риме продлится 3 дня.

Начало переговоров между Израилем и Ливаном

Послы Израиля и Ливана в Вашингтоне встретились 14 и 23 апреля в рамках подготовки к переговорам при посредничестве США.

Первая встреча, состоявшаяся в Государственном департаменте США, вошла в историю как «прямые переговоры на самом высоком уровне с 1993 года».

Президент США Дональд Трамп в своем заявлении от 24 апреля выразил нетерпение принять в ближайшем будущем в Белом доме премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана Жозефа Авна.

Между тем в Ливане вопрос о прямых переговорах с Израилем является одним из самых спорных тем во внутренней политике и общественном мнении.

Президент Ливана Аун и премьер-министр Неваф Салам считают переговоры необходимым и единственным вариантом для «прекращения кровопролития и достижения прочного урегулирования», в то время как «Хезболла» и близкие к ней круги выступают против этого процесса, называя прямые контакты «капитуляцией».

26 июня, по итогам пятого раунда переговоров в Вашингтоне, между Ливаном и Израилем было подписано «рамочное соглашение».

Шестой раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном прошел 4–15 июля в столице Италии, Риме.