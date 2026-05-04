В Риге отмечают 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии Президент Эдгарс Ринкевичс поблагодарил союзников и друзей страны за поддержку

В латвийской столице в понедельник начались праздничные мероприятия, посвященные 36-й годовщине восстановления независимости Латвии. Об этом сообщают латвийские СМИ.

Торжества проходят в центре Риги и продлятся в течение всего дня. Муниципалитет Риги подготовил широкую культурную программу для жителей и гостей столицы. Среди ключевых мероприятий - создание цветочной композиции «Цветочная Латвия», церемония возложения цветов к Памятнику Свободы, выступления духовых оркестров, концерты, семейные мероприятия и показы латвийских фильмов.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в связи с праздником заявил в соцсети американской компании Х, что свобода является бесценной.

«Сегодня Латвия отмечает 36 лет со дня восстановления независимости. Это был выдающийся путь», - написал он.

Глава государства также обратился к друзьям и союзникам Латвии по всему миру, поблагодарив их за «неизменную поддержку, любовь и дружбу» к стране. Президент Эстонии Алар Карис поздравил Латвию с 36-й годовщиной восстановления независимости, назвав латвийцев «добрыми соседями».

«Сердечные поздравления нашим добрым соседям, народу Латвии, с 36-й годовщиной восстановления независимости. Дорогой друг Эдгарс Ринкевичс, желаю вам и всем латвийцам радостного дня. Всегда приятно идти одной дорогой», - написал Карис.

Таким образом, к поздравлениям в адрес Латвии присоединились и представители соседних государств.

День восстановления независимости отмечается в Латвии ежегодно 4 мая. В этот день в 1990 году Верховный совет Латвийской ССР принял декларацию о восстановлении независимости Латвийской Республики.