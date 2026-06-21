В Республике Тыва в РФ совершено нападение на детский лагерь, пострадали 13 человек Мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес телесные повреждения несовершеннолетним

Пьяный мужчина проник на территорию детского лагеря «Орленок» на озере Чагытай в Туве и избил несовершеннолетних, сообщила пресс-служба МВД по республике в воскресенье, 21 июня.

Ночью 21 июня в Межмуниципальный отдел МВД России «Тандинский» поступило сообщение о проникновении на территорию детского лагеря «Орленок» на озере Чагытай неизвестного мужчины, следует из публикации в Telegram-канале ведомства.



«Предварительно, мужчина 2001 г.р., по внешнему виду находившийся в состоянии опьянения, проник в корпус лагеря детского отдыха, причинил телесные повреждения несовершеннолетним, повредил мебель»,- отметили в МВД.



Сообщается, что злоумышленник был задержан работниками лагеря и передан оперативно прибывшим сотрудникам полиции.



Прибывшие медики осмотрели пострадавших детей и оказали им необходимую помощь. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Следком РФ возбудил уголовное дело

По данному факту следственными органами СК России по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщила пресс-служба СК РФ в воскресенье.

В социальных медиа сообщается, что в Республике Тыва мужчина совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетних воспитанников детского оздоровительного лагеря, следует из публикации.

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Республике Тыва Столбину К.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, заявили в ведомстве.

Как пишут российские СМИ, в результате нападения, предварительно, пострадали 13 человек.

Сообщается, что нападавший нанес несколько ударов 12-летнему мальчику и таскал за волосы одну из девочек.